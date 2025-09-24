"Газпром Нафтохім Салават" знову уразили безпілотники СБУ – джерело

фото з російських пабліків

Безпілотники Служби безпеки України в ніч на 24 вересня вдарили по "Газпром Нафтохім Салават".

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили комплекс "Газпром Нафтохім – Салават".

Внаслідок декількох влучань безпілотників на території заводу виникла пожежа: у повітря піднявся величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

Що передувало: Російські пабліки та голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров повідомили, що "Газпром Нафтохім Салават" зазнав чергової атаки безпілотників. Ступінь пошкоджень з’ясовується. Російські служби гасять пожежу.

18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів. За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу.