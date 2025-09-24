Усі розділи
Стефанчук прокоментував скандальний законопроєкт, який може загрожувати роботі ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 19:24
Стефанчук прокоментував скандальний законопроєкт, який може загрожувати роботі ЗМІ
Руслан Стефанчук, фото: Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на критику законопроєкту № 14057, який передбачає зміни в Цивільному кодексі, та щодо окремих положень якого українські медіа опублікували застереження.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Після реєстрації законопроєкту № 14057 деякі медіа опублікували власні застереження щодо його окремих положень. Керуючись принципами відкритості та професійної дискусії вважаю важливим дати на них фахову відповідь — не емоціями, а аргументами, чітко й по пунктах… Найголовніше: цей законопроєкт не про медіа. Він про розширення особистих прав кожної людини. Саме так його треба сприймати".

Деталі: У своєму дописі голова Верховної Ради, посилаючись на діюче законодавство відкинув застереження у тому, що законопроєкт несе загрозу "відповідальності журналіста без вини"; "заборону розслідувати корупцію до вироку суду"; щодо того, що "суди зможуть забороняти поширення інформації до її публікації, блокувати сайти та вилучати наклади".

Також Стефанчук заперечив застереження щодо "права на відповідь, незалежно від достовірності інформації", що нібито означає, що навіть правдиві розслідування зобов’яжуть публікувати альтернативну версію фігурантів".

Голова ВРУ заперечив і те, що "законопроект нібито передбачає право на примирення, вибачення, яке може розглядатись як додатковий інструмент тиску на журналістів".

Неправдою, крім того, Стефанчук назвав застереження, що законопроєкт начебто містить "право на забуття, якщо буде застосовуватись без балансу з суспільним інтересом і можливе вилучення важливих журналістських матеріалів".

Коментуючи застереження щодо "права на відповідь, незалежно від достовірності інформації, що нібито означає, що навіть правдиві розслідування зобов’яжуть публікувати альтернативну версію фігурантів", Стефанчук зазначив, що це не так.

Щодо застереження стосовно того, що "тепер оціночне судження, яке висловлене у форму, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила може бути покладений обовʼязок щодо компенсації моральної шкоди", Стефанчук роз’яснив, що "це не зовсім так".

Спікер парламенту запропонував на початку жовтня зустрітись з журналістами і представниками громадянського суспільства, які спеціалізуються на питаннях медіаправа, щоб обговорити всі аспекти цього законопроєкту та спільно знайти збалансовані й ефективні рішення.

"Адже головна мета законопроєкту — створити сучасну систему захисту прав людини й громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов’язком держави (ст. 3 Конституції України)", - написав Стефанчук.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 17 вересня підписав закон №11533, що обмежує доступ до електронних реєстрів, зокрема, до даних про нерухомість посадовців.

