Стефанчук прокомментировал скандальный законопроект, который может угрожать работе СМИ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на критику законопроекта № 14057, который предусматривает изменения в Гражданском кодексе и в отношении отдельных положений которого украинские СМИ опубликовали предостережения.

Прямая речь Стефанчука: "После регистрации законопроекта № 14057 некоторые СМИ опубликовали свои предостережения относительно его отдельных положений. Руководствуясь принципами открытости и профессиональной дискуссии, считаю важным дать на них профессиональный ответ — не эмоциями, а аргументами, четко и по пунктам... Самое главное: этот законопроект не о СМИ. Он о расширении личных прав каждого человека. Именно так его и нужно воспринимать".

Детали: В своем сообщении председатель Верховной Рады, ссылаясь на действующее законодательство, отверг предостережения о том, что законопроект несет угрозу "ответственности журналиста без вины"; "запрет расследовать коррупцию до приговора суда"; о том, что "суды смогут запрещать распространение информации до ее публикации, блокировать сайты и изымать тиражи".

Также Стефанчук опроверг предостережение относительно "права на ответ, независимо от достоверности информации", что якобы означает, что даже правдивые расследования обяжут публиковать альтернативную версию фигурантов".

Председатель ВРУ опроверг и то, что "законопроект якобы предусматривает право на примирение, извинение, которое может рассматриваться как дополнительный инструмент давления на журналистов".

Неправдой, кроме того, Стефанчук назвал предостережение, что законопроект якобы содержит "право на забвение, если будет применяться без баланса с общественным интересом и возможным изъятием важных журналистских материалов".

Комментируя предостережение относительно "права на ответ, независимо от достоверности информации, что якобы означает, что даже правдивые расследования обяжут публиковать альтернативную версию фигурантов", Стефанчук отметил, что это не так.

Что касается оговорки о том, что "теперь оценочное суждение, высказанное в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда", Стефанчук разъяснил, что "это не совсем так".

Спикер парламента предложил в начале октября встретиться с журналистами и представителями гражданского общества, специализирующимися на вопросах медиаправа, чтобы обсудить все аспекты этого законопроекта и совместно найти сбалансированные и эффективные решения.

"Ведь главная цель законопроекта — создать современную систему защиты прав человека и гражданина, утверждение и обеспечение которых является главной обязанностью государства (ст. 3 Конституции Украины)", — написал Стефанчук.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ кэлектронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников.