У російському Сочі закрили пляжі через атаку безпілотників на Кубань
У російському курортному місті Сочі тимчасово закрили пляжі через атаку безпілотників на Новоросійськ.
Джерело: російське видання "Медуза"
Деталі: Мер Сочі Андрій Прошунін повідомив, що влада вирішила обмежити доступ до пляжів у місті до першої половини 25 вересня.
Він закликав жителів і гостей Сочі "не втрачати пильності і утриматися від перебування біля берегової смуги" через те, що 24 вересня Краснодарський край атакували морські безпілотники.
У Новоросійську під удар потрапив порт, у Туапсе, імовірно, нафтоналивний пірс.
На цьому тлі в Сочі та Туапсе евакуювали людей з пляжів, у Геленджику заборонили виходити в море будь-яким плавальним засобам.
Що передувало:
Раніше російська влада повідомила, що безпілотники атакували місто Новоросійськ в Краснодарському краї, де розташована одна з військово-морських баз РФ у Чорному морі.