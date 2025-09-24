В российском Сочи закрыли пляжи из-за атаки беспилотников на Кубань

В российском курортном городе Сочи временно закрыли пляжи из-за атаки беспилотников на Новороссийск.

Источник: российское издание "Медуза"

Детали: Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что власти решили ограничить доступ к пляжам в городе до первой половины 25 сентября.

Реклама:

Он призвал жителей и гостей Сочи "не терять бдительности и воздержаться от пребывания у береговой полосы" из-за того, что 24 сентября Краснодарский край атаковали морские беспилотники.

В Новороссийске под удар попал порт, в Туапсе, предположительно, нефтеналивной пирс.

На этом фоне в Сочи и Туапсе эвакуировали людей с пляжей, в Геленджике запретили выходить в море любым плавательным средствам.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Ранее российские власти сообщили, что беспилотники атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае, где расположена одна из военно-морских баз РФ в Черном море.