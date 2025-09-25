Все разделы
Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения – Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 00:18
Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения – Зеленский
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: В сообщении Зеленский отметил, что Украина глава "поддержать сирийский народ на пути к стабильности"

Прямая речь Зеленского: "Мы с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров также подробно обсудили перспективные области развития сотрудничества, угрозы безопасности обеих стран и важность противодействия им.

Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия".

Что предшествовало: В начале года сообщалось, что Украина готовится возобновить дипломатические отношения с Сирией, где был свергнут режим президента Башара Асада.

