Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения – Зеленский
Четверг, 25 сентября 2025, 00:18
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о возобновлении дипломатических отношений.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: В сообщении Зеленский отметил, что Украина глава "поддержать сирийский народ на пути к стабильности"
Прямая речь Зеленского: "Мы с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров также подробно обсудили перспективные области развития сотрудничества, угрозы безопасности обеих стран и важность противодействия им.
Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия".
Что предшествовало: В начале года сообщалось, что Украина готовится возобновить дипломатические отношения с Сирией, где был свергнут режим президента Башара Асада.