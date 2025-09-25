Усі розділи
У Данії призупиняв роботу аеропорт через дрони у повітряному просторі

Ольга Глущенко Четвер, 25 вересня 2025, 00:54
У Данії призупиняв роботу аеропорт через дрони у повітряному просторі
ілюстративне фото із сайту аеропорту "Ольборг"

Данський аеропорт "Ольборг" призупиняв роботу вночі 25 вересня через дрони у його повітряному просторі.

Джерело: Reuters, данський телеканал TV 2

Деталі: Національна поліція Данії заявила, що у дронів був схожий сценарій до тих, які зупинили рейси в аеропорту Копенгагена на чотири години кілька днів тому.

Дрони зачепили і військових країни, оскільки аеропорт Ольборг використовується як військова база, додали в поліції.

Reuters повідомив, що "поліція Північної Ютландії зазначила, що біля аеропорту Ольборга було помічено "більше одного дрона", які літали з увімкненими світловими сигналами. Дрони вперше зафіксували близько 21:44 за місцевим часом у середу, вони залишалися в повітряному просторі на момент пресбрифінгу о 00:05 у четвер".

"Занадто рано говорити про мету дронів і хто стоїть за ними", – сказав представник поліції.

Крім того, поліція заявила, що проводить подальше розслідування на місці, і що небезпеки для пасажирів в аеропорту чи мешканців району немає.

Правоохоронці додали, що три рейси були перенаправлені до інших аеропортів.

Оновлено: Поліція Північної Ютландії не збивала дрони над Ольборгом. Про це заявив головний інспектор поліції Єспер Бьойгаард Мадсен.

Пряма мова Мадсена: "Нам не вдалося збити самі дрони, які літали над дуже великою територією протягом кількох годин. Наразі ми не затримали операторів дронів, але очевидно, що наступним кроком буде вивчення всіх зібраних нами доказів та спостережень".

Деталі: Представник аеропорту повідомив, що повітряний простір над "Ольборгом" знову відкритий. За його словами, вранці будуть здійснені всі заплановані авіарейси.

Що передувало: Увечері 22 вересня повітряний простір над столицями Данії та Норвегії був порушений невідомими безпілотниками, що призвело до повного закриття аеропортів у Копенгагені та Осло.

Даніяаеропортбезпілотники
