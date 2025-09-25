В Дании приостанавливал работу аэропорт из-за дронов в воздушном пространстве

Датский аэропорт "Ольборг" приостанавливал работу ночью 25 сентября из-за дронов в его воздушном пространстве.

Источник: Reuters, датский телеканал TV 2

Детали: Национальная полиция Дании заявила, что у дронов был похож сценарий на тех, которые остановили рейсы в аэропорту Копенгагена на четыре часа несколько дней назад.

Дроны затронули и военные страны, поскольку аэропорт Ольборг используется как военная база, добавили в полиции.

Reuters сообщил, что "полиция Северной Ютландии отметила, что возле аэропорта Ольборга было замечено "более одного дрона", который летал с включенными световыми сигналами. Дроны впервые зафиксировали около 21:44 по местному времени в среду, они оставались в воздушном пространстве на момент прессбрифинга.

"Слишком рано говорить о целях дронов и стоящих за ними", – сказал представитель полиции.

Кроме того, полиция заявила, что проводит дальнейшее расследование на месте и что опасности для пассажиров в аэропорту или жителей района нет.

Правоохранители добавили, что три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Обновлено: Полиция Северной Ютландии не сбивала дроны над Ольборгом. Об этом заявил главный инспектор полиции Эспер Бейгаард Мадсен.

Прямая речь Мадсена: "Нам не удалось сбить сами дроны, которые летали над очень большой территорией в течение нескольких часов. Пока мы не задержали операторов дронов, но очевидно, что следующим шагом будет изучение всех собранных доказательств и наблюдений".

Детали: Представитель аэропорта сообщил, что воздушное пространство над "Ольборгом" снова открыто. По его словам, утром будут осуществлены все запланированные авиарейсы.

Что предшествовало: Вечером 22 сентября воздушное пространство над столицами Дании и Норвегии было нарушено неизвестными беспилотниками, что привело к полному закрытию аэропортов в Копенгагене и Осло.