Зеленський під час зустрічі з Рютте: фінансування PURL сягнуло $2,1 млрд

Ольга Глущенко Четвер, 25 вересня 2025, 02:58
Зеленський під час зустрічі з Рютте: фінансування PURL сягнуло $2,1 млрд
фото: ОП

Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент України Володимир Зеленський повідомив, що внески у програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) становлять 2,1 млрд доларів.

Джерело: Зеленський у соцмережах, Офіс президента

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорив з Рютте ефективність і подальше розширення ініціативи PURL.

Пряма мова Зеленського: "За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд доларів".

Деталі: Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн – учасниць ініціативи.

В ОП зазначають, що окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії. Зеленський назвав порушення повітряного простору країн – членів НАТО не помилками, а цілеспрямованими діями.

Нагадаємо: Перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL, прибуло в Україну. Невдовзі очікуються нові постачання.

Раніше агентство Reuters повідомляло із посиланням на два джерела, що перші пакети американської допомоги у сфері озброєння для України схвалені адміністрацією Трампа і можуть бути незабаром відправлені. 

Президент Володимир Зеленський розповів у середу, що у двох пакетах у рамках підтримки PURL будуть міститись ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.

