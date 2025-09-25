Все разделы
Зеленский во время встречи с Рютте: финансирование PURL достигло $2,1 млрд

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 02:58
Зеленский во время встречи с Рютте: финансирование PURL достигло $2,1 млрд
фото: ОП

В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что взносы в программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) составляют 2,1 млрд долларов.

Источник: Зеленский в соцсетях, Офис президента

Детали: Зеленский отметил, что обсудил с Рютте эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL.

Прямая речь Зеленского: "За два месяца после начала ее создания наполнение программы, позволяющей покупать американское оружие при финансовой поддержке стран-членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд долларов".

Детали: Рютте подчеркнул, что важно увеличивать количество вкладов и стран – участников инициативы.

В ОП отмечают, что речь шла отдельно об угрозах от эскалации российской агрессии. Зеленский назвал нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО не ошибками, а целенаправленными действиями.

Напомним: Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL, прибыло в Украину. Вскоре ожидаются новые поставки.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на два источника, что первые пакеты американской помощи в сфере вооружения для Украины одобрены администрацией Трампа и могут быть вскоре отправлены.

Президент Владимир Зеленский рассказал в среду, что в двух пакетах в рамках поддержки PURL будут содержаться ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars.

