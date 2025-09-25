Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО і санкції проти Росії

Під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном президент України Володимир Зеленський обговорив посилення протиповітряної оборони України і посилення санкцій проти Росії.

Джерело: Зеленський у соцмережах, ОП

Деталі: В ОП зазначили, що окремо йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський наголосив, що на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою важливо, щоб кроки були швидкими.

Під час зустрічі приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.

Також президенти обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.

Нагадаємо: Макрон привітав останню заяву свого американського колеги Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що вона "посилає дуже чіткий сигнал" та назвав це "важливою подією".