Зеленский обсудил с Макроном ужесточение ПВО и санкции против России

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 04:14
Зеленский обсудил с Макроном ужесточение ПВО и санкции против России
скриншот видео

В ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский обсудил ужесточение противовоздушной обороны Украины и усиление санкций против России.

Источник: Зеленский в соцсетях, ОП

Детали: В ОП отметили, что речь шла отдельно о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

Зеленский подчеркнул, что на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой важно, чтобы шаги были быстрыми.

В ходе встречи было уделено внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.

Также президенты обсудили эскалацию со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии.

НапомнимМакрон приветствовал последнее заявление своего американского коллеги Дональда Трампа по Украине, отметив, что оно "посылает очень четкий сигнал" и назвал это "важным событием".

ЗеленскийМакронПВОсанкции
