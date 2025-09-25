Усі розділи
Росіяни атакували об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Ірина БалачукЧетвер, 25 вересня 2025, 07:21
Росіяни атакували об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупанти атакували енергетичний об’єкт у Кіровоградській області, внаслідок чого 3 населені пункти частково залишились без світла.

Джерело: голова ОВА Андрій Райкович в Telegram

Пряма мова очільника області: "Цієї ночі – чергова ворожа дронова атака. Цілили по об’єкту інфраструктури. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти".

Деталі: За словами Райковича, минулося без постраждалих.

На місцях працюють відповідні служби.

Передісторія:

