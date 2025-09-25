Росіяни атакували об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Четвер, 25 вересня 2025, 07:21
Російські окупанти атакували енергетичний об’єкт у Кіровоградській області, внаслідок чого 3 населені пункти частково залишились без світла.
Джерело: голова ОВА Андрій Райкович в Telegram
Пряма мова очільника області: "Цієї ночі – чергова ворожа дронова атака. Цілили по об’єкту інфраструктури. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені 3 населені пункти".
Реклама:
Деталі: За словами Райковича, минулося без постраждалих.
На місцях працюють відповідні служби.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Вночі 25 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів внаслідок російських обстрілів на Миколаївщині та Кіровоградщині і знеструмлення окремих дільниць.
- Також повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, є влучання.