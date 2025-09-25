Россияне атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области
Четверг, 25 сентября 2025, 07:21
Российские оккупанты атаковали энергетический объект в Кировоградской области, в результате чего 3 населенных пункта частично остались без света.
Источник: глава ОВА Андрей Райкович в Telegram
Прямая речь главы области: "Этой ночью – очередная вражеская дронная атака. Целились по объекту инфраструктуры. Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта".
Детали: По словам Райковича, обошлось без пострадавших.
На местах работают соответствующие службы.
Предыстория:
- Ночью 25 сентября "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов в результате российских обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях и обесточении отдельных участков.
- Также сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области, есть попадания.