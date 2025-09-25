Все разделы
Россияне атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области

Ирина БалачукЧетверг, 25 сентября 2025, 07:21
Россияне атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты атаковали энергетический объект в Кировоградской области, в результате чего 3 населенных пункта частично остались без света.

Источник: глава ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь главы области: "Этой ночью – очередная вражеская дронная атака. Целились по объекту инфраструктуры. Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта".

Детали: По словам Райковича, обошлось без пострадавших.

На местах работают соответствующие службы.

Предыстория:

Кировоградская область
