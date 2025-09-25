Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После учений "Запад-2025" военные РФ выехали из Беларуси, но угроза остается – ГПСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 09:48
После учений Запад-2025 военные РФ выехали из Беларуси, но угроза остается – ГПСУ
Андрей Демченко. Фото Дмитрия Сливного, ГПСУ

После окончания российско-белорусских учений "Запад-2025" военные РФ выехали за пределы РБ, но граница с Беларусью остается предметом пристального внимания Сил обороны, поскольку эта страна продолжает поддерживать агрессию РФ.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В целом это направление, несмотря на то, что активная фаза учений между Беларусью и Россией закончилась, для нас останется приоритетным в плане безопасности. И угроза с территории Беларуси для нас в целом никуда не исчезает.

Реклама:

На данный момент российских сил и средств, которые участвовали в этих совместных учениях на территории Беларуси, мы не фиксируем. Они выехали за пределы Беларуси в сторону России. Но опять же, поскольку Беларусь продолжает поддерживать страну-террориста в войне, развязанной против нашей страны, мы должны быть бдительными.

Однако какой-либо активности, по состоянию на сейчас, рядом с нашей границей, в направлении нашей границы на территории Беларуси, к счастью, не наблюдается".

Детали: Демченко отметил, что задача для Украины остается неизменной – продолжать наращивать оборонные возможности по линии границы. Речь идет об инженерном обустройстве фортификационных укреплений по границе от Волынской области до Черниговщины, минировании наиболее угрожающих направлений, чтобы сделать невозможным любое движение с территории Беларуси.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводились 12-16 сентября на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это, в НАТО сохраняли повышенную бдительность из-за этих учений. Несколько стран закрыли свои границы с РФ на время их проведения.
  • 15 сентября стало известно, что Москва и Минск расширили географию совместных военных учений "Запад-2025" на Калининградскую область, которая расположена в глубине Западной Европы.
  • В последний день учений, во время визита на полигон Мулино, Путин похвастался, что во время маневров "Запад-2025" в общей сложности было задействовано 100 тыс. военнослужащих на 41 сухопутном и морском полигоне, 333 летательных аппарата, около 250 кораблей и 10 тыс. единиц техники.

БеларусьграницавойнаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
Беларусь
В Польше задержали таксиста из Беларуси, у которого был список представителей белорусской диаспоры – СМИ
Беларусь отомстила Чехии за высылку дипломата
Лукашенко признал, что политзаключенного Статкевича "забрали обратно" после отказа выехать из Беларуси
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: