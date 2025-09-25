После учений "Запад-2025" военные РФ выехали из Беларуси, но угроза остается – ГПСУ
После окончания российско-белорусских учений "Запад-2025" военные РФ выехали за пределы РБ, но граница с Беларусью остается предметом пристального внимания Сил обороны, поскольку эта страна продолжает поддерживать агрессию РФ.
Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "В целом это направление, несмотря на то, что активная фаза учений между Беларусью и Россией закончилась, для нас останется приоритетным в плане безопасности. И угроза с территории Беларуси для нас в целом никуда не исчезает.
На данный момент российских сил и средств, которые участвовали в этих совместных учениях на территории Беларуси, мы не фиксируем. Они выехали за пределы Беларуси в сторону России. Но опять же, поскольку Беларусь продолжает поддерживать страну-террориста в войне, развязанной против нашей страны, мы должны быть бдительными.
Однако какой-либо активности, по состоянию на сейчас, рядом с нашей границей, в направлении нашей границы на территории Беларуси, к счастью, не наблюдается".
Детали: Демченко отметил, что задача для Украины остается неизменной – продолжать наращивать оборонные возможности по линии границы. Речь идет об инженерном обустройстве фортификационных укреплений по границе от Волынской области до Черниговщины, минировании наиболее угрожающих направлений, чтобы сделать невозможным любое движение с территории Беларуси.
Предыстория:
- Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводились 12-16 сентября на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это, в НАТО сохраняли повышенную бдительность из-за этих учений. Несколько стран закрыли свои границы с РФ на время их проведения.
- 15 сентября стало известно, что Москва и Минск расширили географию совместных военных учений "Запад-2025" на Калининградскую область, которая расположена в глубине Западной Европы.
- В последний день учений, во время визита на полигон Мулино, Путин похвастался, что во время маневров "Запад-2025" в общей сложности было задействовано 100 тыс. военнослужащих на 41 сухопутном и морском полигоне, 333 летательных аппарата, около 250 кораблей и 10 тыс. единиц техники.