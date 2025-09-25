После учений "Запад-2025" военные РФ выехали из Беларуси, но угроза остается – ГПСУ

После окончания российско-белорусских учений "Запад-2025" военные РФ выехали за пределы РБ, но граница с Беларусью остается предметом пристального внимания Сил обороны, поскольку эта страна продолжает поддерживать агрессию РФ.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В целом это направление, несмотря на то, что активная фаза учений между Беларусью и Россией закончилась, для нас останется приоритетным в плане безопасности. И угроза с территории Беларуси для нас в целом никуда не исчезает.

На данный момент российских сил и средств, которые участвовали в этих совместных учениях на территории Беларуси, мы не фиксируем. Они выехали за пределы Беларуси в сторону России. Но опять же, поскольку Беларусь продолжает поддерживать страну-террориста в войне, развязанной против нашей страны, мы должны быть бдительными.

Однако какой-либо активности, по состоянию на сейчас, рядом с нашей границей, в направлении нашей границы на территории Беларуси, к счастью, не наблюдается".

Детали: Демченко отметил, что задача для Украины остается неизменной – продолжать наращивать оборонные возможности по линии границы. Речь идет об инженерном обустройстве фортификационных укреплений по границе от Волынской области до Черниговщины, минировании наиболее угрожающих направлений, чтобы сделать невозможным любое движение с территории Беларуси.

Предыстория: