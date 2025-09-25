Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ заперечує тиск на НАБУ: Обшуки пов’язані зі зловживаннями на "Укрзалізниці"

Ірина БалачукЧетвер, 25 вересня 2025, 11:02
СБУ заперечує тиск на НАБУ: Обшуки пов’язані зі зловживаннями на Укрзалізниці
Фото ілюстративне з ssu.gov.ua

Служба безпеки України заявила, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" проводять в рамках кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень і що вони не пов’язані з тиском на антикорупційні органи.

Джерело: СБУ в Telegram

Деталі: У службі зазначили, що усі обшуки санкціоновані судом і відбуваються з дотриманням законодавства України.

Реклама:

"Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники", – наголосили в СБУ.

Там також додали, що "будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими".

Що було раніше: Вранці 25 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що СБУ проводить слідчі дії у його колишніх детективів і що це може свідчити про посилення тиску на антикорупційні органи.

РЕКЛАМА:

Знати більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

 

СБУНАБУобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
За фігуранта чотирьох кримінальних справ ексвійськкома Борисова внесли понад 44 млн застави
Усі новини...
СБУ
В НАБУ заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
"Газпром Нафтохім Салават" знову уразили безпілотники СБУ – джерело
Останні новини
01:16
Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин, чому може смикатися око
01:06
Глава МЗС Німеччини: Санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені
00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
23:26
Садурська встановила рекорд України з фрідайвингу і вдруге стала чемпіонкою світу
23:23
Новини економіки 26 вересня: звільнення голови "Укренерго", зміна правил продажу нових авто
23:15
Від початку доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень – Генштаб
23:06
Схожа на депресію і сп’яніння: 12 питань до психіатра про шизофренію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: