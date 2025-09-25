СБУ заперечує тиск на НАБУ: Обшуки пов’язані зі зловживаннями на "Укрзалізниці"

Служба безпеки України заявила, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" проводять в рамках кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень і що вони не пов’язані з тиском на антикорупційні органи.

Джерело: СБУ в Telegram

Деталі: У службі зазначили, що усі обшуки санкціоновані судом і відбуваються з дотриманням законодавства України.

"Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники", – наголосили в СБУ.

Там також додали, що "будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими".

Що було раніше: Вранці 25 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що СБУ проводить слідчі дії у його колишніх детективів і що це може свідчити про посилення тиску на антикорупційні органи.

