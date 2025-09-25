СБУ отрицает давление на НАБУ: Обыски связаны со злоупотреблениями на "Укрзализныце"

Служба безопасности Украины заявила, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" проводятся в рамках уголовного производства по факту злоупотреблений в сфере грузовых перевозок и что они не связаны с давлением на антикоррупционные органы.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: В службе отметили, что все обыски санкционированы судом и проходят с соблюдением законодательства Украины.

Реклама:

"Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства. Обыски у должностных лиц Укрзализныци не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители", – подчеркнули в СБУ.

Там также добавили, что "любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставках оружия и грузов на фронт, недопустимы".

Что было ранее: Утром 25 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что СБУ проводит следственные действия в отношении его бывших детективов, и что это может свидетельствовать об усилении давления на антикоррупционные органы.

РЕКЛАМА:

Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"