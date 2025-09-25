В НАБУ заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що СБУ проводить слідчі дії у його колишніх детективів і це може свідчити про посилення тиску на антикорупційні органи.

Джерело: повідомлення НАБУ у Telegram

Дослівно: "Національне бюро інформує, що сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники "Укрзалізниці").

Деталі: В НАБУ зазначили, що, ймовірно, дії СБУ пов’язані з попередньою діяльністю детективів над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", - говориться у повідомленні.

Передісторія:

21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.

Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За даними джерела УП, йшлося про Віктора Гусарова.

На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.

Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.

8 вересня СБУ та Офіс генпрокурора заявили, що затриманий у липні співробітник НАБУ Віктор Гусаров входив до масштабної агентурної мережі російських спецслужб. До цієї мережі входили ще троє агентів, викритих раніше. Вони мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом, використовували конспіративні методи та багато років передавали інформацію ФСБ.

Також у СБУ стверджують, що Руслан Магамедрасулов, керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".

Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ