В НАБУ заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро
Національне антикорупційне бюро України повідомило, що СБУ проводить слідчі дії у його колишніх детективів і це може свідчити про посилення тиску на антикорупційні органи.
Джерело: повідомлення НАБУ у Telegram
Дослівно: "Національне бюро інформує, що сьогодні СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів Національного бюро (наразі чинні працівники "Укрзалізниці").
Деталі: В НАБУ зазначили, що, ймовірно, дії СБУ пов’язані з попередньою діяльністю детективів над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.
"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", - говориться у повідомленні.
Передісторія:
- 21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.
- Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За даними джерела УП, йшлося про Віктора Гусарова.
- На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.
- Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.
- 8 вересня СБУ та Офіс генпрокурора заявили, що затриманий у липні співробітник НАБУ Віктор Гусаров входив до масштабної агентурної мережі російських спецслужб. До цієї мережі входили ще троє агентів, викритих раніше. Вони мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом, використовували конспіративні методи та багато років передавали інформацію ФСБ.
- Також у СБУ стверджують, що Руслан Магамедрасулов, керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".
