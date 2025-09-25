Росіяни просунулися у двох областях, збільшивши зону контролю на 7,8 км² – ЗМІ

Російські окупаційні війська просунулися у Серебрянському лісництві в районі села Дронівка на Донеччині та села Березове Дніпропетровської області.

Джерело: аналітики OSINT-проєкту DeepState, зведення Генштабу, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно DeepState: "Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Березового".

Реклама:

Деталі: У вранішньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України також повідомляється про бої в районі Дронівки: "На сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя".

Про атаки в районі Березового на Покровському напрямку не Генштаб не повідомляв.

Таким чином, зона контролю російських окупантів за минулу добу зросла на 7.8 км кв., зазначає "Інтерфакс-Україна".

РЕКЛАМА:

Передісторія: