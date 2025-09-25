Росіяни просунулися у двох областях, збільшивши зону контролю на 7,8 км² – ЗМІ
Російські окупаційні війська просунулися у Серебрянському лісництві в районі села Дронівка на Донеччині та села Березове Дніпропетровської області.
Джерело: аналітики OSINT-проєкту DeepState, зведення Генштабу, "Інтерфакс-Україна"
Дослівно DeepState: "Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Березового".
Деталі: У вранішньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України також повідомляється про бої в районі Дронівки: "На сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя".
Про атаки в районі Березового на Покровському напрямку не Генштаб не повідомляв.
Таким чином, зона контролю російських окупантів за минулу добу зросла на 7.8 км кв., зазначає "Інтерфакс-Україна".
Передісторія:
- В середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби.
- 24 вересня DeepState повідомив, що російські окупаційні війська окупували села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізькій області, а також просунулися біля трьох населених пунктів поблизу.