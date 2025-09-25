Россияне продвинулись в двух областях, увеличив зону контроля на 7,8 км² – СМИ
Российские оккупационные войска продвинулись в Серебрянском лесничестве в районе села Дроновка в Донецкой области и села Березовое в Днепропетровской области.
Источник: аналитики OSINT-проекта DeepState, сводка Генштаба, "Интерфакс-Украина"
Дословно DeepState: "Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Березового".
Детали: В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины также сообщается о боях в районе Дроновки: "На северном направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя".
Об атаках в районе Березового на Покровском направлении Генштаб не сообщал.
Таким образом, зона контроля российских оккупантов за прошедшие сутки увеличилась на 7,8 км кв., отмечает "Интерфакс-Украина".
Предыстория:
- В среднем на прошлой неделе оккупанты увеличивали площадь контроля в среднем на 9,23 кв. км в сутки.
- 24 сентября DeepState сообщил, что российские оккупационные войска оккупировали села Новониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области, а также продвинулись возле трех населенных пунктов поблизости.