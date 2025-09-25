Россияне продвинулись в двух областях, увеличив зону контроля на 7,8 км² – СМИ

Российские оккупационные войска продвинулись в Серебрянском лесничестве в районе села Дроновка в Донецкой области и села Березовое в Днепропетровской области.

Источник: аналитики OSINT-проекта DeepState, сводка Генштаба, "Интерфакс-Украина"

Дословно DeepState: "Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Березового".

Реклама:

Детали: В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины также сообщается о боях в районе Дроновки: "На северном направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя".

Об атаках в районе Березового на Покровском направлении Генштаб не сообщал.

Таким образом, зона контроля российских оккупантов за прошедшие сутки увеличилась на 7,8 км кв., отмечает "Интерфакс-Украина".

РЕКЛАМА:

Предыстория: