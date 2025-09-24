DeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі

24 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що армія РФ окупувала села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізькій області, а також просунулися біля трьох населених пунктів поблизу.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Мапу оновлено. Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку, а також просунувся поблизу Калинівського, Тернового та Новоіванівки".

Реклама:

Що передувало: