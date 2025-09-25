Зеленський попросив у Трампа зброю, яка усадить Путіна за стіл переговорів

Президент Володимир Зеленський в ефірі "Шоу Axios" заявив що під час зустрічі у вівторок звернувся до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з проханням надати Україні систему озброєнь, назву якої не оприлюднив, яка змусить правителя РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Джерело: Axios

Деталі: Зеленський, крім того, розповів, що на зустрічі Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповідати на російські удари. "Якщо вони (росіяни – ред.) атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики", – сказав Зеленський.

За словами українського президента, те саме Трамп сказав і про російські підприємства з виробництва безпілотників або ракетні об'єкти, хоча вони добре захищені.

Також Зеленський в інтерв’ю натякнув, що кремлівські чиновники повинні знати, де знаходяться їхні бомбосховища. "Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі", - зазначив Зеленський.

Передісторія:

Перед цим президент США несподівано висловив припущення, що Україна може повернути захоплені Росією території.

Однак, за даними ЗМІ, кілька посадовців і дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм щодо заяви Трампа.

За даними The Wall Street Journal, незначні досягнення РФ на полі бою та переконання з боку радників і Володимира Зеленського схилили Дональда Трампа до більш прихильних заяв щодо шансів України досягти успіхів на полі бою.

