Зеленский попросил у Трампа оружие, которое усадит Путина за стол переговоров

Станислав ПогориловЧетверг, 25 сентября 2025, 13:17
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, фото: Оп

Президент Владимир Зеленский в эфире "Шоу Axios" заявил, что во время встречи во вторник обратился к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине систему вооружений, название которой не обнародовал, которая заставит правителя РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Детали: Зеленский, кроме того, рассказал, что на встрече Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары. "Если они (россияне – ред.) будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить в отношении энергетики", – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, то же самое Трамп сказал и о российских предприятиях по производству беспилотников или ракетных объектах, хотя они хорошо защищены.

Также Зеленский в интервью намекнул, что кремлевские чиновники должны знать, где находятся их бомбоубежища. "Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае", – отметил Зеленский.

Предыстория:

  • Перед этим президент США неожиданно высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории.
  • Однако, по данным СМИ, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм по поводу заявления Трампа.
  • По данным The Wall Street Journal, незначительные достижени РФ на поле боя и убеждения со стороны советников и Владимира Зеленского склонили Дональда Трампа к более благосклонным заявлениям относительно шансов Украины добиться успехов на поле боя.

