Олександр ШумілінЧетвер, 25 вересня 2025, 13:26
Зеленський допустив, що не балотуватиметься у президенти, якщо закінчиться війна
фото: скриншот відео axios

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий не балотуватися на ще один президентський строк, якщо вдасться закінчити війну з Росією.

Джерело: відповідь Зеленського під час спілкування із журналістом Axios

Деталі: Ведучий запитав, чи збирається Зеленський лишатися президентом також у мирний час, чи він скаже: "Я послужив своїй країні у найскладніші часи в її історії, а тепер я йду з посади".

Пряма мова Зеленського: "Якщо ми завершимо війну з росіянами, так, я готовий не йти (на вибори президента - УП), тому що це не є моєю метою – вибори. Я дуже хотів у цей дуже складний період бути разом із своєю країною, допомагати своїй країні. Саме цього я завжди прагнув. Моя мета закінчити війну".  

Передісторія:

  • Згідно з нещодавніми опитуваннями рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вищий, ніж до президента Володимира Зеленського, однак на президентських виборах за Зеленського проголосували б близько 35% опитаних, за Залужного – близько 25%.
  • ЗМІ неодноразово писали, що в Офісі президента готуються до проведення виборів. Називалися різні дати.

