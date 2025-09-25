Зеленський допустив, що не балотуватиметься у президенти, якщо закінчиться війна
Четвер, 25 вересня 2025, 13:26
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий не балотуватися на ще один президентський строк, якщо вдасться закінчити війну з Росією.
Джерело: відповідь Зеленського під час спілкування із журналістом Axios
Деталі: Ведучий запитав, чи збирається Зеленський лишатися президентом також у мирний час, чи він скаже: "Я послужив своїй країні у найскладніші часи в її історії, а тепер я йду з посади".
Реклама:
Пряма мова Зеленського: "Якщо ми завершимо війну з росіянами, так, я готовий не йти (на вибори президента - УП), тому що це не є моєю метою – вибори. Я дуже хотів у цей дуже складний період бути разом із своєю країною, допомагати своїй країні. Саме цього я завжди прагнув. Моя мета закінчити війну".
Передісторія:
- Згідно з нещодавніми опитуваннями рівень довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вищий, ніж до президента Володимира Зеленського, однак на президентських виборах за Зеленського проголосували б близько 35% опитаних, за Залужного – близько 25%.
- ЗМІ неодноразово писали, що в Офісі президента готуються до проведення виборів. Називалися різні дати.