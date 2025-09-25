Зеленский допустил, что не будет баллотироваться в президенты, если закончится война

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов не баллотироваться на еще один президентский срок, если удастся закончить войну с Россией.

Источник: ответ Зеленского во время общения с журналистом Axios

Детали: Ведущий спросил, собирается ли Зеленский оставаться президентом также в мирное время, или он скажет: "Я послужил своей стране в самые сложные времена в ее истории, а теперь я ухожу с должности".

Прямая речь Зеленского: "Если мы завершим войну с россиянами, да, я готов не идти (на выборы президента - УП), потому что это не является моей целью – выборы. Я очень хотел в этот очень сложный период быть вместе со своей страной, помогать своей стране. Именно этого я всегда стремился. Моя цель – закончить войну".

Предыстория: