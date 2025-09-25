Все разделы
Зеленский допустил, что не будет баллотироваться в президенты, если закончится война

Александр ШумилинЧетверг, 25 сентября 2025, 13:26
Зеленский допустил, что не будет баллотироваться в президенты, если закончится война
фото: скриншот видео axios

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов не баллотироваться на еще один президентский срок, если удастся закончить войну с Россией.

Источник: ответ Зеленского во время общения с журналистом Axios

Детали: Ведущий спросил, собирается ли Зеленский оставаться президентом также в мирное время, или он скажет: "Я послужил своей стране в самые сложные времена в ее истории, а теперь я ухожу с должности".

Прямая речь Зеленского: "Если мы завершим войну с россиянами, да, я готов не идти (на выборы президента - УП), потому что это не является моей целью – выборы. Я очень хотел в этот очень сложный период быть вместе со своей страной, помогать своей стране. Именно этого я всегда стремился. Моя цель – закончить войну".

Предыстория:

  • Согласно недавним опросам, уровень доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному выше, чем к президенту Владимиру Зеленскому, однако на президентских выборах за Зеленского проголосовали бы около 35% опрошенных, за Залужного – около 25%.
  • СМИ неоднократно писали, что в Офисе президента готовятся к проведению выборов. Назывались разные даты.
  • В феврале 2025 года Зеленский заявил, что выборы в Украине очень важны, но они могут состояться только после окончания горячей фазы войны и отмены военного положения.

Зеленскийвиборы
