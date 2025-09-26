Лавров заявив, що НАТО і ЄС оголосили Росії "справжню війну"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО і Євросоюз, "руками України", оголосили Росії "справжню війну" та безпосередньо беруть у ній участь.

Джерело: Лавров на нараді міністрів закордонних справ "G20", цитує російське пропагандистське агенство "ТАСС"

Деталі: У притаманній для себе манері, Лавров заявив, що "криза" в Україні "спровокована колективним Заходом", і що НАТО і ЄС "оголосили Росії справжню війну руками України і прямо беруть у ній участь".

Ці коментарі пролунали через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути захоплені Росією території, а саму РФ порівняв із "паперовим тигром" (англійський вираз, який приблизно означає "колос на глиняних ногах").

Трамп також заявив журналістам, що країни НАТО повинні мати право збивати російські безпілотники, які перетинають їхній повітряний простір.

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", – написав Трамп 23 вересня у Truth Social.

У середу, 24 вересня, Лавров зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо, який закликав Росію зробити "істотні кроки для тривалого врегулювання" війни і повторив заклик Трампа покласти край кровопролиттю.