Лавров заявил, что НАТО и ЕС объявили России "настоящую войну"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз "руками Украины" объявили России "настоящую войну" и непосредственно участвуют в ней.

Источник: Лавров на совещании министров иностранных дел "G20", цитирует российское пропагандистское агентство "ТАСС"

Детали: В свойственной ему манере Лавров заявил, что "кризис" в Украине "спровоцирован коллективным Западом", и что НАТО и ЕС "объявили России настоящую войну руками Украины и прямо участвуют в ней".

Эти комментарии прозвучали через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, которое примерно означает "колос на глиняных ногах").

Трамп также заявил журналистам, что страны НАТО должны иметь право сбивать российские беспилотники, которые пересекают их воздушное пространство.

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?", – написал Трамп 23 сентября в Truth Social.

В среду, 24 сентября, Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио, который призвал Россию сделать "существенные шаги для длительного урегулирования" войны и повторил призыв Трампа положить конец кровопролитию.