Трамп розкритикував Путіна, заявивши, що повільна окупація України шкодить репутації Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що повільні темпи окупації України попри масовані бомбардування українських міст шкодять репутації Росії. Він підкреслив, що дії правителя РФ Володимира Путіна призвели до значних людських жертв і руйнувань, але не наблизили кінець війни.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі

Деталі: Американський президент вчергове заявив про своє розчарування діями Путіна. За його словами, Росія завдає масованих ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі, однак її територіальні здобутки залишаються мінімальними.

Пряма мова: "Я стежу за тим, що робить Росія, і я дуже незадоволений тим, що робить Росія і що робить Путін. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини. І вони показують себе дуже погано, враховуючи, що поставили все на кін. Їхня економіка летить у пекло".

Деталі: Трамп додав, що війна, розв’язана Кремлем, затягується й уже триває четвертий рік. Попри масовані обстріли, Москва змогла захопити дуже мало територій і навіть зазнала втрат.

"Вони бомблять усе підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді навіть втрачають. Тож, думаю, це дуже погано для репутації Росії", – заявив він.

Трамп підкреслив, що "ця війна мала б уже завершитися". На його переконання, якби це була війна США, то він би закінчив її "за тиждень".

Пряма мова: "Подивіться, що вони здобули. За останній місяць взяли зовсім мало, а ви повідомляєте про всі ці бомбардування, про всі ці дрони, 900 дронів, що заходять у певні райони, як-от Київ, за одну ніч. І при всьому цьому вони захопили дуже мало. Тож я дуже розчарований Путіним".

