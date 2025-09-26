Все разделы
Трамп раскритиковал Путина, заявив, что медленная оккупация Украины вредит репутации России

Иван ДьяконовПятница, 26 сентября 2025, 06:20
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что медленные темпы оккупации Украины, несмотря на массированные бомбардировки украинских городов, вредят репутации России. Он подчеркнул, что действия правителя РФ Владимира Путина привели к значительным человеческим жертвам и разрушениям, но не приблизили конец войны.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме

Детали: Американский президент в очередной раз заявил о своем разочаровании действиями Путина. По его словам, Россия наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако ее территориальные завоевания остаются минимальными.

Прямая речь: "Я слежу за тем, что делает Россия, и я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без какой-либо причины. И они показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон. Их экономика летит в ад". 

Детали: Трамп добавил, что война, развязанная Кремлем, затягивается и уже длится четвертый год. Несмотря на массированные обстрелы, Москва смогла захватить очень мало территорий и даже понесла потери.

"Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле даже теряют. Поэтому, думаю, это очень плохо для репутации России", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что "эта война уже должна была закончиться". По его убеждению, если бы это была война США, то он бы закончил ее "за неделю".

Прямая речь: "Посмотрите, что они получили. За последний месяц они взяли совсем мало, а вы сообщаете обо всех этих бомбардировках, обо всех этих дронах, 900 дронах, которые заходят в определенные районы, такие как Киев, за одну ночь. И при всем этом они захватили очень мало. Поэтому я очень разочарован Путиным".

Предыстория:

  • 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление "очень четким сигналом" и свидетельством "нового видения" Трампа в отношении Украины.
  • В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее прочитать между строк заявление президента США, указав, что "за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывании ответственности за завершение войны на Европу".

ТрампПутинроссийско-украинская война
