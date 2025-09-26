Трамп раскритиковал Путина, заявив, что медленная оккупация Украины вредит репутации России
Президент США Дональд Трамп заявил, что медленные темпы оккупации Украины, несмотря на массированные бомбардировки украинских городов, вредят репутации России. Он подчеркнул, что действия правителя РФ Владимира Путина привели к значительным человеческим жертвам и разрушениям, но не приблизили конец войны.
Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме
Детали: Американский президент в очередной раз заявил о своем разочаровании действиями Путина. По его словам, Россия наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако ее территориальные завоевания остаются минимальными.
Прямая речь: "Я слежу за тем, что делает Россия, и я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает Путин. Мне это совсем не нравится. Он убивает людей без какой-либо причины. И они показывают себя очень плохо, учитывая, что поставили все на кон. Их экономика летит в ад".
Детали: Трамп добавил, что война, развязанная Кремлем, затягивается и уже длится четвертый год. Несмотря на массированные обстрелы, Москва смогла захватить очень мало территорий и даже понесла потери.
"Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле даже теряют. Поэтому, думаю, это очень плохо для репутации России", – заявил он.
Трамп подчеркнул, что "эта война уже должна была закончиться". По его убеждению, если бы это была война США, то он бы закончил ее "за неделю".
Прямая речь: "Посмотрите, что они получили. За последний месяц они взяли совсем мало, а вы сообщаете обо всех этих бомбардировках, обо всех этих дронах, 900 дронах, которые заходят в определенные районы, такие как Киев, за одну ночь. И при всем этом они захватили очень мало. Поэтому я очень разочарован Путиным".
Предыстория:
- 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление "очень четким сигналом" и свидетельством "нового видения" Трампа в отношении Украины.
- В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее прочитать между строк заявление президента США, указав, что "за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывании ответственности за завершение войны на Европу".