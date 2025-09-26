Безпілотники вразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії
П'ятниця, 26 вересня 2025, 06:51
У ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, спричинивши загоряння на одній з установок.
Джерело: Оперштаб Краснодарського краю, російські Telegram-канали
Деталі: Згідно з повідомленням оперштабу, "уламки безпілотника впали на одну з установок Афіпського НПЗ, спричинивши загоряння на площі 30 квадратних метрів".
Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії окупантів. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.
Передісторія:
- У ніч на 28 серпня 2025 року, підрозділи Сил оборони України вже здійснювали атаку на цей об'єкт у Краснодарському краї РФ.