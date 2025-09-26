Безпілотники вразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії

У ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, спричинивши загоряння на одній з установок.

Джерело: Оперштаб Краснодарського краю, російські Telegram-канали

Деталі: Згідно з повідомленням оперштабу, "уламки безпілотника впали на одну з установок Афіпського НПЗ, спричинивши загоряння на площі 30 квадратних метрів".

Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії окупантів. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.

