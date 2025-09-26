Беспилотники поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае России

В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок.

Источник: Оперштаб Краснодарского края, российские Telegram-каналы

Детали: Согласно сообщению оперштаба, "обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ, вызвав возгорание на площади 30 квадратных метров".

Реклама:

Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии оккупантов. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Предыстория: