Беспилотники поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае России
Пятница, 26 сентября 2025, 06:51
В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок.
Источник: Оперштаб Краснодарского края, российские Telegram-каналы
Детали: Согласно сообщению оперштаба, "обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ, вызвав возгорание на площади 30 квадратных метров".
Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии оккупантов. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.
Предыстория:
- В ночь на 28 августа 2025 года, подразделения Сил обороны Украины уже осуществляли атаку на этот объект в Краснодарском крае РФ.