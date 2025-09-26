Все разделы
Беспилотники поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае России

Иван ДьяконовПятница, 26 сентября 2025, 06:51
Беспилотники поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае России
Фото из соцсетей

В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок.

Источник: Оперштаб Краснодарского края, российские Telegram-каналы

Детали: Согласно сообщению оперштаба, "обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ, вызвав возгорание на площади 30 квадратных метров".

Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии оккупантов. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Предыстория:

  • В ночь на 28 августа 2025 года, подразделения Сил обороны Украины уже осуществляли атаку на этот объект в Краснодарском крае РФ.

