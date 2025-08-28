Усі розділи
Генштаб: Сили оборони уразили важливі об’єкти держави-агресора РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 серпня 2025, 10:50
Генштаб: Сили оборони уразили важливі об’єкти держави-агресора РФ
ілюстрація Генштабу

В ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Зокрема підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.

Зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу.

Окрім того, засобами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об’єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України, повідомляють у Генштабі.

Зазначено, що детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Що передувало: Російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ в ніч на 28 серпня, місцеві жителі повідомляли про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.

війнаРосія
війна
