Сирський заявив про створення нового роду військ у Повітряних силах

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 вересня 2025, 12:41
Сирський заявив про створення нового роду військ у Повітряних силах
безпілотник-перехоплювач. скриншот

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Повітряних силах створюється новий рід військ – безпілотні системи протиповітряної оборони.

Джерело: Сирський під час спілкування з журналістами, куди "Українську правду" не запросили, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Захист мирних жителів, захист критичних об’єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й президента, і для Сил оборони. Для того, щоб вирішити це питання, поряд із збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони".

Деталі: Маються на увазі дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які, за словами генерала, знищують "Шахеди" з високою ефективністю – 70% і більше.

Сирський зазначив, що створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами.

За словами головкома, розвиваються й інші напрямки. Зокрема, нарощується кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами.

"В залежності від погоди, наші вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах", - заявив Сирський.

За словами генерала, легкомоторна авіація з кулеметними установками також "засвідчує свою ефективність у боротьбі з "Шахедами". "Ми вивчаємо питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою", - додав він.

Крім того, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби.

Пряма мова: "Наша задача – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об’єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему. У нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення".

Читайте також: Залишили росіян без "очей". Як і чим українська армія нарешті збиває ворожі розвідувальні дрони

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиСирський
