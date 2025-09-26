Все разделы
Сырский заявил о создании нового рода войск в Воздушных силах

Валентина РоманенкоПятница, 26 сентября 2025, 12:41
Сырский заявил о создании нового рода войск в Воздушных силах
беспилотник-перехватчик. скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в Воздушных силах создается новый род войск – беспилотные системы противовоздушной обороны.

Источник: Сырский во время общения с журналистами, куда "Украинскую правду" не пригласили, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Защита мирных жителей, защита критических объектов и инфраструктуры от воздушных атак врага – это первый приоритет и для правительства и президента, и для Сил обороны. Для того, чтобы решить этот вопрос, наряду с увеличением количества комплексов противовоздушной обороны, мы развиваем и другие направления, которые дают эффективность в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Мы уже в процессе создания нового рода войск в наших Воздушных силах – это беспилотные системы противовоздушной обороны".

Детали: Имеются в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые, по словам генерала, уничтожают "Шахеды" с высокой эффективностью – 70% и более.

Сырский отметил, что создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами.

По словам главнокомандующего, развиваются и другие направления. В частности, наращивается количество боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами.

"В зависимости от погоды, наши вертолеты иногда сбивают до 40% дронов на своих участках. Поэтому мы это направление также масштабируем. Эти вертолеты нужно оснащать специальными системами, которые позволяют видеть противника – днем, ночью, в различных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах", – заявил Сырский.

По словам генерала, легкомоторная авиация с пулеметными установками также "доказывает свою эффективность в борьбе с "Шахедами". "Мы изучаем вопрос приобретения специализированных легкомоторных самолетов с этой целью", - добавил он.

Кроме того, продолжается работа по наращиванию количества и качества средств электронной борьбы.

Прямая речь: "Наша задача – обеспечить трех-, четырехкратное перекрытие объектов (средствами РЭБ). Все, что есть для наращивания нашего радиолокационного поля, мы используем, интегрируем все в единую систему. У нас есть системы автоматизированного управления. Создаются рубежи перехвата. В частности, дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого столкновения".

Читайте также: Оставили россиян без "глаз". Как и чем украинская армия наконец сбивает вражеские разведывательные дроны

Воздушные силы ВСУбеспилотникиСырский
