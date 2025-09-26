Усі розділи
Росіяни продовжують просочуватися у Куп’янськ, їх фіксують у центрі – DeepState

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 вересня 2025, 15:32
Росіяни продовжують просочуватися у Куп’янськ, їх фіксують у центрі – DeepState
фото: DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська поступово збільшують свою присутність у Куп’янську Харківської області.

Джерело: DeepState

Деталі: За їхніми даними, окупантів уже фіксують у центральній частині міста, а також біля мікрорайону "Ювілейний". Зазначається, що на оновленій мапі можна побачити розширення "сірої зони".

DeepState повідомляє, що що українським силам вдалося унеможливити використання ворогом так званої "труби" для переправи, тож росіяни знову змушені пересуватися через річку та лісосмуги. Це зменшило інтенсивність проникнення, однак противнику вдалося накопичити достатньо сил для штурмових дій і диверсійно-розвідувальної діяльності.

Дослівно: "За нашою інформацією, Силам Оборони дійсно вдалося поки зупинити спроможність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший "пасажиропотік". Однак варто зазначити, що росіянам, на жаль,  вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність". 

Деталі: Крім того, російську піхоту підтримують дрони та міномети, які завдають ударів по позиціях українських військових, зокрема на околицях Куп’янська.

Аналітики додають, що окупанти продовжують використовувати цивільний одяг для проникнення у місто й ведення розвідки. За їхніми словами, це ускладнює процес оборони та зачистки, адже ворог часто намагається "пройтися і поспостерігати", щоб оцінити обстановку та розподіл сил.

Що передувало:

Раніше начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі національного телемарафону повідомляв, що у Куп’янську Харківської області триває контрдиверсійна операція, водночас російські окупаційні війська обстрілюють місто з усього наявного озброєння.

Харківська областьросійсько-українська війна
