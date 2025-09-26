Россияне продолжают проникать в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска постепенно увеличивают свое присутствие в Купянске Харьковской области.

Источник: DeepState

Детали: По их данным, оккупантов уже фиксируют в центральной части города, а также возле микрорайона "Юбилейный". Отмечается, что на обновленной карте можно увидеть расширение "серой зоны".

DeepState сообщает, что украинским силам удалось сделать невозможным использование врагом так называемой "трубы" для переправы, поэтому россияне снова вынуждены передвигаться через реку и лесополосы. Это уменьшило интенсивность проникновения, однако противнику удалось накопить достаточно сил для штурмовых действий и диверсионно-разведывательной деятельности.

Дословно: "По нашей информации, Силам Обороны действительно удалось пока остановить возможность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток". Однако стоит отметить, что россиянам, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность".

Детали: Кроме того, российскую пехоту поддерживают дроны и минометы, которые наносят удары по позициям украинских военных, в частности на окраинах Купянска.

Аналитики добавляют, что оккупанты продолжают использовать гражданскую одежду для проникновения в город и ведения разведки. По их словам, это затрудняет процесс обороны и зачистки, ведь враг часто пытается "пройтись и понаблюдать", чтобы оценить обстановку и распределение сил.

Что предшествовало:

Ранее начальник Купянской МВА Андрей Беседин в эфире национального телемарафона сообщил, что в Купянске Харьковской области продолжается контрдиверсионная операция, в то же время российские оккупационные войска обстреливают город из всего имеющегося вооружения.