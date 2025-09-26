Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в армії

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що під час Ставки головнокомандувача доручив збільшувати контрактну складову в армії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову".

Деталі: Також президент повідомив, що під час Ставки, були також доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу. "Ми намітили нові завдання", - зазначив президент.

За словами президента, зараз світ бачить, що Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству.

"Критичне питання – не знижувати тиску на Росію за цю війну. Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють, – усе це спрацює", - сказав він.

