На Ставці у п′ятницю розглянуть нові умови контракту для 18-24 річних – Умєров

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 16:36
На Ставці у п′ятницю розглянуть нові умови контракту для 18-24 річних – Умєров
фото: Сухопутні війська

Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував проведення у п′ятницю Ставки головнокомандувача, на якій серед інших питань розглянуть нові умови контрактної служби для 18-24 річних.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Сьогодні на щотижневій Ставці Верховного головнокомандувача розглянемо ключові питання, що визначають нашу оборону та стійкість цієї осені й зими".

Деталі: За словами секретаря РНБО, президент заслухає доповідь про оперативну обстановку на фронті – Сили оборони продовжують утримувати позиції, стримуючи ворога попри постійний тиск.

"Окремий блок – мобілізація та нові умови контрактної служби (18-24). Будуть представлені механізми, які забезпечать ефективне залучення й утримання підготовленого особового складу", - повідомив Умєров.

Також буде розглянуто комплекс заходів протидії ракетно-дроновим ударам РФ по об’єктах критичної інфраструктури, спрямованих на зменшення потенціалу противника та посилення захищеності енергетики й транспорту.

Окремо очікуються доручень президента керівникам сектору безпеки й оборони та урядовцям за підсумками його зустрічей і домовленостей цього тижня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Мета незмінна – зміцнювати українську армію, захищати людей і гарантувати стійкість держави у найскладніших умовах", - зазначив Умєров.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів 11 лютого затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.
  • У Міноборони заявили, що добровольці віком 18-24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.
  • 24 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили зокрема результати програми з контрактом для військовослужбовців 18-24 років та її розширення.
  • 9 квітня Кабінет міністрів розширив можливості в рамках експериментального проєкту "Контракт 18-24" на Держприкордонслужбу та Національну гвардію.

Знати більше: "Контракт 18-24": ЗСУ розповіли про найпопулярніші спеціальності та мотивацію кандидатів

Контракт на мільйон. Чи допоможуть гроші посилити армію і що не так із мотиваційним проєктом для молоді

Контракти в Силах оборони для молоді: як добровольцям віком до 25 років пройти ВЛК

Умєров Рустемросійсько-українська війнаРНБОЗбройні сили
