Зеленский поручил увеличить контрактную составляющую в армии

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что во время Ставки главнокомандующего поручил увеличить контрактную составляющую в армии.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел Ставку. В частности, по контрактам в нашей армии – я поручил увеличить контрактную составляющую".

Детали: Также президент сообщил, что во время Ставки были также доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР о российском производстве оружия, их промышленности в целом, топливном комплексе. "Мы наметили новые задачи", – отметил президент.

По словам президента, сейчас мир видит, что Россия перешла в состояние, когда война будет создавать все больше проблем самой российской системе, российской экономике, российскому обществу.

"Критический вопрос - не снижать давление на Россию за эту войну. Санкции, ограничения торговли с Россией, ограничения схем, которые они используют и на которых зарабатывают, - все это сработает", - сказал он.

