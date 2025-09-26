Все разделы
Зеленский поручил увеличить контрактную составляющую в армии

Станислав ПогориловПятница, 26 сентября 2025, 21:34
Владимир Зеленский, фото6 ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что во время Ставки главнокомандующего поручил увеличить контрактную составляющую в армии.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел Ставку. В частности, по контрактам в нашей армии – я поручил увеличить контрактную составляющую".

Детали: Также президент сообщил, что во время Ставки были также доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР о российском производстве оружия, их промышленности в целом, топливном комплексе. "Мы наметили новые задачи", – отметил президент.

По словам президента, сейчас мир видит, что Россия перешла в состояние, когда война будет создавать все больше проблем самой российской системе, российской экономике, российскому обществу.

"Критический вопрос - не снижать давление на Россию за эту войну. Санкции, ограничения торговли с Россией, ограничения схем, которые они используют и на которых зарабатывают, - все это сработает", - сказал он.

Что предшествовало:

  • Перед этим секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение в пятницу Ставки главнокомандующего, на которой среди других вопросов рассмотрят новые условия контрактной службы для 18-24 летних.
  • 17 сентября сообщалось, что официально заработала процедура приема на военную службу по контракту украинцев в возрасте от 60 лет: в воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки разослали алгоритм действий.

Зеленскийармияроссийско-украинская война
