Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState

Іван Д'яконовСубота, 27 вересня 2025, 00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 27 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ біля пʼяти населених пунктів в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки".

Передісторія:

  • Генштабу ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що від  початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів", аби просунутися вглиб території й задекларувати присутність, однак сил і засобів для рішучого наступу у них немає.
  • В середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби.

Донецька областьокупаціяросійсько-українська війна
