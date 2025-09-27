Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
Субота, 27 вересня 2025, 00:50
В ніч на 27 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ біля пʼяти населених пунктів в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки".
Реклама:
Передісторія:
- Генштабу ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що від початку доби 26 вересня на фронті відбулось 160 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів", аби просунутися вглиб території й задекларувати присутність, однак сил і засобів для рішучого наступу у них немає.
- В середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби.