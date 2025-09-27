Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовСуббота, 27 сентября 2025, 00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
карта: DeepState

В ночь на 27 сентября аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки".

Реклама:

Предыстория:

  • Генштаб ВСУ в своем сводке сообщил, что с начала суток 26 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений, из них 43 – на Покровском направлении.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Новопавловском направлении российские войска пытаются действовать по тактике "тысячи порезов", чтобы продвинуться вглубь территории и задекларировать присутствие, однако сил и средств для решительного наступления у них нет.
  • В среднем на прошлой неделе оккупанты увеличивали площадь контроля в среднем на 9,23 кв. км в сутки.

Донецкая областьоккупацияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Молдове проводят парламентские выборы, важные для курса страны
КМВА: В Киеве уже четверо погибших, среди них 12-летняя девочка
ОбновленоВ Киеве частично разрушена 5-этажка из-за вражеской атаки, есть пострадавшие – Кличко
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Все новости...
Донецкая область
РФ нанесла несколько авиаударов по Константиновке: ранены два человека
В Донецкой области из-за российских атак погибли 5 человек, 17 пострадали
Россияне продвинулись в двух областях, увеличив зону контроля на 7,8 км² – СМИ
Последние новости
09:24
фотоВ Киеве из-за атаки россиян есть повреждения в 5 районах – ГСЧС
08:55
В Молдове проводят парламентские выборы, важные для курса страны
08:40
КМВА: В Киеве уже четверо погибших, среди них 12-летняя девочка
08:24
фото, видео, обновлено от 01:46Россияне атаковали Запорожье: есть раненые, возникли пожары
07:38
В России заявили об атаке более 40 дронов на 8 областей
07:08
В войне против Украины Россия потеряла еще 1110 вояк
06:40
Во время комбинированной атаки РФ на Украину Польша поднимала авиацию
05:42
ОбновленоПо всей Украине второй раз с начала суток объявляли воздушную тревогу
05:26
фото, обновленоПоследствия вражеской атаки на Киевщине: возникли пожары, есть пострадавшие
05:06
ОбновленоВ Киеве частично разрушена 5-этажка из-за вражеской атаки, есть пострадавшие – Кличко
Все новости...
Реклама:
Реклама: