Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
Суббота, 27 сентября 2025, 00:50
В ночь на 27 сентября аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле пяти населенных пунктов в Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки".
Предыстория:
- Генштаб ВСУ в своем сводке сообщил, что с начала суток 26 сентября на фронте произошло 160 боевых столкновений, из них 43 – на Покровском направлении.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Новопавловском направлении российские войска пытаются действовать по тактике "тысячи порезов", чтобы продвинуться вглубь территории и задекларировать присутствие, однако сил и средств для решительного наступления у них нет.
- В среднем на прошлой неделе оккупанты увеличивали площадь контроля в среднем на 9,23 кв. км в сутки.