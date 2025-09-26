Сирський: Росіяни на Дніпропетровщині не мають сил для наступу, їхня присутність – декларативна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів", аби просунутися вглиб території й задекларувати присутність, однак сил і засобів для рішучого наступу у них немає.

Джерело: Сирський під час спілкування з журналістами, куди "Українську правду" не запросили, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Сирського, на Новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей, росіяни намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів" і просунутися вглиб території, аби просто "увіткнути свій прапор у якусь будівлю".

Реклама:

Пряма мова: " Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів".

Деталі: За його словами, росіяни перекидали підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку на Новопавлівський, щоб прорвати українську оборону та здійснити ривок у бік Запорізької чи Дніпропетровської області.

Втім, після активних дій Сил оборони ці спроби були зірвані.

РЕКЛАМА:

"Ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку", – повідомив головком.

Передісторія: