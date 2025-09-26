Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський: Росіяни на Дніпропетровщині не мають сил для наступу, їхня присутність – декларативна

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 вересня 2025, 13:25
Сирський: Росіяни на Дніпропетровщині не мають сил для наступу, їхня присутність – декларативна
фото: Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів", аби просунутися вглиб території й задекларувати присутність, однак сил і засобів для рішучого наступу у них немає.

Джерело: Сирський під час спілкування з журналістами, куди "Українську правду" не запросили, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Сирського, на Новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей, росіяни намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів" і просунутися вглиб території, аби просто "увіткнути свій прапор у якусь будівлю". 

Реклама:

Пряма мова: " Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів".

Деталі: За його словами, росіяни перекидали підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку на Новопавлівський, щоб прорвати українську оборону та здійснити ривок у бік Запорізької чи Дніпропетровської області.

Втім, після активних дій Сил оборони ці спроби були зірвані.

РЕКЛАМА:

"Ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку", – повідомив головком.

Передісторія:

  • В середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби.
  • 24 вересня DeepState повідомив, що російські окупаційні війська окупували села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізькій області, а також просунулися біля трьох населених пунктів поблизу.
  • 25 вересня стало відомо, що російські окупаційні війська просунулися у Серебрянському лісництві в районі села Дронівка на Донеччині та села Березове Дніпропетровської області.

Дніпропетровська областьСирськийросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через атаку ворожих дронів, є потерпілі – Кличко
Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Зеленський заявив, що 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони РФ
Є ризик повторення Фукусіми: на ЗАЕС вже четвертий день триває блекаут
Зеленський: Якщо РФ погрожує блекаутом Києву, то має знати, що буде блекаут і в Москві
Колишній євродепутат визнав отримання хабарів від українського екснардепа Волошина
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни просунулися у двох областях, збільшивши зону контролю на 7,8 км² – ЗМІ
Росіяни понад пів сотні разів атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 10 постраждали
DeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Останні новини
05:26
Наслідки ворожої атаки на Київщині: в ОВА повідомили про пожежі в 4 районах
05:06
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через атаку ворожих дронів, є потерпілі – Кличко
04:54
Орбан – Зеленському: Припиніть нас чіпати
03:58
Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими Ту-95
03:32
оновленоУ Києві та області ППО працює по російських безпілотниках
03:24
Партизани порушили логістику ворога в окупованій Волновасі на Донеччині – "Атеш"
02:30
оновленоВ Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГа
01:46
фото, відео, оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: є поранені, руйнування і пошкодження
01:08
"Ганебне рішення" – в МЗС України відреагували на повернення росіян і білорусів на паралімпіади
00:49
Що подивитися у жовтні: топ-7 серіалів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: