Сирський: Росіяни на Дніпропетровщині не мають сил для наступу, їхня присутність – декларативна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Новопавлівському напрямку російські війська намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів", аби просунутися вглиб території й задекларувати присутність, однак сил і засобів для рішучого наступу у них немає.
Джерело: Сирський під час спілкування з журналістами, куди "Українську правду" не запросили, цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За словами Сирського, на Новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей, росіяни намагаються діяти за тактикою "тисячі порізів" і просунутися вглиб території, аби просто "увіткнути свій прапор у якусь будівлю".
Пряма мова: " Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів".
Деталі: За його словами, росіяни перекидали підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку на Новопавлівський, щоб прорвати українську оборону та здійснити ривок у бік Запорізької чи Дніпропетровської області.
Втім, після активних дій Сил оборони ці спроби були зірвані.
"Ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку", – повідомив головком.
Передісторія:
- В середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,23 кв. км щодоби.
- 24 вересня DeepState повідомив, що російські окупаційні війська окупували села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізькій області, а також просунулися біля трьох населених пунктів поблизу.
- 25 вересня стало відомо, що російські окупаційні війська просунулися у Серебрянському лісництві в районі села Дронівка на Донеччині та села Березове Дніпропетровської області.