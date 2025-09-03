"Акт політичного терору" РФ: Рада закликала світові парламенти засудити вбивство Парубія

Верховна Рада на своєму засіданні 3 вересня закликала парламенти та уряди іноземних держав та міжнародні організації засудити вбивство народного депутата, колишнього голови парламенту Андрія Парубія як акт політичного терору, що є частиною агресивної війни Росії проти України.

Деталі: За відповідну постанову № 13723 проголосували 296 народних депутатів обранців.

Деталі: Звернення парламенту також містить прохання до Європейського парламенту та парламентів держав-членів ЄС вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Парубія та всіх українців, які загинули через агресію Росії.

Народні депутати закликали міжнародних партнерів України посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ як державу-терористку, яка веде агресивну війну та вдається до політичних вбивств і дестабілізаційних акцій.

Також Верховна Рада звернулась до міжнародної спільноти з проханням надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам.

У зверненні парламентарі вимагають від українських правоохоронних органів невідкладно, професійно, прозоро та результативно розслідувати вбивство Парубія, за потреби — із залученням міжнародних експертів.

