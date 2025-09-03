"Акт політичного терору" РФ: Рада закликала світові парламенти засудити вбивство Парубія
Верховна Рада на своєму засіданні 3 вересня закликала парламенти та уряди іноземних держав та міжнародні організації засудити вбивство народного депутата, колишнього голови парламенту Андрія Парубія як акт політичного терору, що є частиною агресивної війни Росії проти України.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За відповідну постанову № 13723 проголосували 296 народних депутатів обранців.
Деталі: Звернення парламенту також містить прохання до Європейського парламенту та парламентів держав-членів ЄС вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Парубія та всіх українців, які загинули через агресію Росії.
Народні депутати закликали міжнародних партнерів України посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ як державу-терористку, яка веде агресивну війну та вдається до політичних вбивств і дестабілізаційних акцій.
Також Верховна Рада звернулась до міжнародної спільноти з проханням надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам.
У зверненні парламентарі вимагають від українських правоохоронних органів невідкладно, професійно, прозоро та результативно розслідувати вбивство Парубія, за потреби — із залученням міжнародних експертів.
Передісторія:
- 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
- Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що підозрюваний у вбивстві Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.