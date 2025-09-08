Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп каже, що "дуже скоро" поговорить з Путіним і зустрінеться з європейськими лідерами

Ольга Глущенко Понеділок, 8 вересня 2025, 03:34
Трамп каже, що дуже скоро поговорить з Путіним і зустрінеться з європейськими лідерами
Дональд Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" проведе переговори з правителем Росії Володимиром Путіним, і що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім.

Джерело: Трамп на авіабазі Andrews, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Дуже скоро. Протягом найближчих кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо".

Реклама:

Деталі: Видання нагадує, що в ніч на неділю Росія здійснила найбільшу повітряну атаку, задіявши понад 800 безпілотників і вперше завдавши удару по урядовій будівлі в Києві.

Пряма мова Трампа: "Я не в захваті від того, що там відбувається (атаки Росії – ред.).

Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни".

614РЕКЛАМА:

Деталі: CNN пише, що Трамп також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня.

Пряма мова Трампа: "Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок, і я думаю, що ми вирішимо це питання".

Що передувало: Коментарі Трампа пролунали після того, як він раніше в неділю повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Раніше Трамп заявляв про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним.

Трампросійсько-українська війнаПутінЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
відеоНа Волині з українського винищувача впала ракета на житловий будинок – ЗМІ
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив про готовність перейти до "другої фази" санкцій проти РФ
Незабаром укладемо мирну угоду щодо Гази – Трамп
ХАМАС відповів на "останнє попередження" Трампа
Останні новини
10:40
Одна людина загинула, 19 поранені через атаки РФ на Херсонщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя
10:37
США закликають G7 до мит проти Китаю та Індії через нафту РФ
10:35
ДПСУ про навчання "Захід-25": Великої кількості російських військ у Білорусі не спостерігаємо
10:20
Глава МЗС Британії свій перший закордонний візит на посаді здійснює в Україну
10:17
В Україні поменшало стягнень аліментів: де їх найбільше
10:16
Ціни на нафту відреагували на побоювання щодо попиту в США
10:16
Британія виділить 142 млн фунтів на допомогу Україні у зимовий період
10:12
фотоПринц Гаррі приїхав до Києва на запрошення українського уряду
09:58
"Складно, але надія є": історія реабілітації військового, який втратив зір через важке поранення на фронті
09:57
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: