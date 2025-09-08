Трамп каже, що "дуже скоро" поговорить з Путіним і зустрінеться з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" проведе переговори з правителем Росії Володимиром Путіним, і що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім.

Джерело: Трамп на авіабазі Andrews, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Дуже скоро. Протягом найближчих кількох днів. Послухайте, ми це зробимо. Щодо ситуації між Росією та Україною. Ми це зробимо".

Деталі: Видання нагадує, що в ніч на неділю Росія здійснила найбільшу повітряну атаку, задіявши понад 800 безпілотників і вперше завдавши удару по урядовій будівлі в Києві.

Пряма мова Трампа: "Я не в захваті від того, що там відбувається (атаки Росії – ред.).

Я вірю, що ми це вирішимо. Але я не задоволений ними. Я не задоволений нічим, що має стосунок до цієї війни".

Деталі: CNN пише, що Трамп також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня.

Пряма мова Трампа: "Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок, і я думаю, що ми вирішимо це питання".

Що передувало: Коментарі Трампа пролунали після того, як він раніше в неділю повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Раніше Трамп заявляв про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним.