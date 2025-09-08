Урядовці показали іноземним дипломатам пошкоджену будівлю Кабміну в Києві
Представники уряду поінформували 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, про наслідки однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян.
Джерело: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережах
Деталі: Урядовці показали зокрема пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху, зазначила Свириденко.
Прем’єрка зазначила, що ця атака ворога є новим етапом війни, коли ворог, який напередодні зими методично полює на підприємства, тепер ще й цілить по державних установах.
Пряма мова: "Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу.
Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє.
Ми вдячні усім дипломатам, ваша присутність тут сьогодні зранку – це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави".
Передісторія:
- Внаслідок атаки Росії в ніч на 7 вересня в у Києві сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.
- Прем’єрка Юлія Свириденко показала пошкоджений будинок уряду зсередини.
- У ніч на 7 вересня Росія завдала наймасованішого (за кількістю дронів) комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу РФ, були влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.
- Внаслідок цієї масованої нічної атаки Росії в Україні загинули четверо людей і понад 44 дістали поранення.