Урядовці показали іноземним дипломатам пошкоджену будівлю Кабміну в Києві

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 вересня 2025, 12:49
фото з соцмереж прем'єрки Свириденко

Представники уряду поінформували 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, про наслідки однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян.

Джерело: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережах

Деталі: Урядовці показали зокрема пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху, зазначила Свириденко.

Прем’єрка зазначила, що ця атака ворога є новим етапом війни, коли ворог, який напередодні зими методично полює на підприємства, тепер ще й цілить по державних установах.

Пряма мова: "Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу.

Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє.

Ми вдячні усім дипломатам, ваша присутність тут сьогодні зранку – це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави".

 
 

Передісторія:

Кабінет міністрівШахедвійна
