У НАБУ кажуть, що факти СБУ щодо "крота" були задовго до його роботи в бюро
У НАБУ у відповідь на публікацію СБУ щодо "крота" повідомили, що оприлюднені докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ.
Джерело: НАБУ
Дослівно: "НАБУ і САП підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах України. Разом з тим, ми виступаємо за дотримання всіх встановлених законом процедур.
Наголошуємо, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось".
Деталі: Там також додали, що НАБУ очікує на всі наявні у СБУ матеріали справи щодо вказаного співробітника.
Також до СБУ направили запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування.
"Ці матеріали та покази необхідні НАБУ для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень", – додають у бюро.
Передісторія:
- 21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.
- Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За даними джерела УП, йшлося про Віктора Гусарова.
- На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.
- Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.
- 8 вересня СБУ та Офіс генпрокурора заявили, що затриманий у липні співробітник НАБУ Віктор Гусаров входив до масштабної агентурної мережі російських спецслужб. До цієї мережі входили ще троє агентів, викритих раніше. Вони мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом, використовували конспіративні методи та багато років передавали інформацію ФСБ.
