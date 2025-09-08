У НАБУ кажуть, що факти СБУ щодо "крота" були задовго до його роботи в бюро

У НАБУ у відповідь на публікацію СБУ щодо "крота" повідомили, що оприлюднені докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "НАБУ і САП підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах України. Разом з тим, ми виступаємо за дотримання всіх встановлених законом процедур.

Наголошуємо, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось".

Деталі: Там також додали, що НАБУ очікує на всі наявні у СБУ матеріали справи щодо вказаного співробітника.

Також до СБУ направили запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування.

"Ці матеріали та покази необхідні НАБУ для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень", – додають у бюро.

Передісторія:

21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.

Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України. За даними джерела УП, йшлося про Віктора Гусарова.

На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.

Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.

8 вересня СБУ та Офіс генпрокурора заявили, що затриманий у липні співробітник НАБУ Віктор Гусаров входив до масштабної агентурної мережі російських спецслужб. До цієї мережі входили ще троє агентів, викритих раніше. Вони мали доступ до державної таємниці та документів з обмеженим доступом, використовували конспіративні методи та багато років передавали інформацію ФСБ.

