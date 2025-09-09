Зброю, з якої вбили Парубія, поки не знайшли
Зброю, з якої 30 серпня у Львові вбили українського політика Андрія Парубія, поки не знайшли.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заступника керівника Львівської обласної прокуратури Олексія Уманця
Пряма мова: "Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю – ред.), це ділянка лісової місцевості".
Деталі: На місці злочину знайшли вісім гільз. Чотири влучили в тіло політика.
За матеріалами кримінальної справи, під час обшуку в квартирі підозрюваному знайшли боєприпаси та військові відзнаки, два піротехнічні вироби, 50 гільз та 85 контейнерів для пластикових гільз. Також були вилучені аркуш із витягом статей законодавства, флешки, мобільні телефони, 33 ордени та медалі СРСР і України, 25 значків і металеві зірочки.
52-річному підозрюваному Михайлові Сцельнікову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.
Нагадаємо:
- 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
- У коментарі журналістам підозрюваний визнав свою провину, назвав свої дії "помстою українській владі", а також назвав неправдою інформацію, буцімто російські спецслужби його шантажували. Він також заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.