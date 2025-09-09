Зброю, з якої вбили Парубія, поки не знайшли

Зброю, з якої 30 серпня у Львові вбили українського політика Андрія Парубія, поки не знайшли.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заступника керівника Львівської обласної прокуратури Олексія Уманця

Пряма мова: "Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю – ред.), це ділянка лісової місцевості".

Реклама:

Деталі: На місці злочину знайшли вісім гільз. Чотири влучили в тіло політика.

За матеріалами кримінальної справи, під час обшуку в квартирі підозрюваному знайшли боєприпаси та військові відзнаки, два піротехнічні вироби, 50 гільз та 85 контейнерів для пластикових гільз. Також були вилучені аркуш із витягом статей законодавства, флешки, мобільні телефони, 33 ордени та медалі СРСР і України, 25 значків і металеві зірочки.

52-річному підозрюваному Михайлові Сцельнікову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо: