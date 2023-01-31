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Ранкова доза

"Ранкова доза" Києва. Романюк рекомендує Нечуя-Левицького

Роман Романюк — Вівторок, 31 січня 2023, 08:00

"Ранкова доза" повертається. У першому епізоді — журналіст "Української правди" та автор подкасту Роман Романюк рекомендує уривок з повісті "Хмари" Івана Нечуя-Левицького.

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
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"Хмари" — це один з ранніх творів Нечуя-Левицького.

"Ця повість не здобула великої слави в української публіки, хоча є доволі цікавою в плані того, як в ній передане життя Києва і контраст між Києвом, околицями та провінцією", - каже у вступі до цього епізоду Роман Романюк.

Якщо вам хочеться ще трошки Києва, прогулянок Володимирською гіркою, вистав у Шато та феєрверків у Царському саду, то цей епізод для вас.

Якщо ж вам і цього не досить, то ви також можете послухати інший епізод "Ранкової дози", де письменниця Гаська Шиян радила "Місто" Валер'яна Підмогильного:

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
10 епізодів
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