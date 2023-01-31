"Ранкова доза" Києва. Романюк рекомендує Нечуя-Левицького
"Ранкова доза" повертається. У першому епізоді — журналіст "Української правди" та автор подкасту Роман Романюк рекомендує уривок з повісті "Хмари" Івана Нечуя-Левицького.
"Хмари" — це один з ранніх творів Нечуя-Левицького.
"Ця повість не здобула великої слави в української публіки, хоча є доволі цікавою в плані того, як в ній передане життя Києва і контраст між Києвом, околицями та провінцією", - каже у вступі до цього епізоду Роман Романюк.
Якщо вам хочеться ще трошки Києва, прогулянок Володимирською гіркою, вистав у Шато та феєрверків у Царському саду, то цей епізод для вас.
Якщо ж вам і цього не досить, то ви також можете послухати інший епізод "Ранкової дози", де письменниця Гаська Шиян радила "Місто" Валер'яна Підмогильного:
Ранкова доза
Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.
Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.
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