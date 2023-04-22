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Ранкова доза

"Ранкова доза" зміни епох. Катеринослав-Дніпро В. Домонтовича

Роман Романюк — Субота, 22 квітня 2023, 12:16

У новому епізоді подкасту "Ранкова доза" автор проєкту журналіст Роман Романюк рекомендує слухачам поринути в атмосферу зміни епох у місті Дніпро:

"Цього разу ми послухаємо уривок із тексту, якому б годилося бути куди більш визнаним і пошанованим українською публікою – роману В. Домонтовича "Без грунту".

Він нас цікавить своїм яскравим, характерологічно точним, довершеним змалюванням одного із нинішніх мегаполісів України - Дніпра.

Щоправда, в часи Домонтовича у 20-30 роках минулого століття місто ще називалось Катеринославом і щойно переживало свою трансформацію із провінційного гарячого степового міста у промислового монстра.

Власне, саме цей перехід, захоплений поглядом і пером письменника, є одним із найбільш цікавих урбаністичних зрізів в усій літературі "Розстріляного Відродження".

Окремо перед прослуховуванням раджу почитати біографію самого Петрова-Домонтовича. Це окремий гостросюжетний шпигунський екшн"

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
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