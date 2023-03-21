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Ранкова доза

Ранкова доза лідерства. Резніков рекомендує Джонсона

Роман Романюк — Вівторок, 21 березня 2023, 08:40

"Ранкова доза" повертається. У третьому епізоді нового сезону міністр оборони Олексій Резніков рекомендує уривок з книжки колишнього прем’єра Британі Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію".

Книжка Боріса Джонсона — це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ століття, формував світову політику.

Ви послухаєте уривок про те, яким би міг бути світ, якби один щойно призначений міністр Великої Британії Вінстон Черчилль одного конкретного дня 1940 року погодився на вмовляння групи осіб, яка пропонувала йому почати мирові переговори з Адольфом Гітлером.

Подкаст "Ранкова доза" виходить у партнерстві з першою аудіокнигарнею "АБУК". Послухати всю книгу "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" ви можете за посиланням.

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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